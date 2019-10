Kgm: otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde yüzde 20 fiyat düzenlemesi yapıldı

06.10.2019 21:11

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada,7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 oranında fiyat düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için, her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ancak, Boğaz Köprülerine büyük bakım onarımların yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler de göz önüne alınarak; halkımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak, otoyollarımızda can güvenliği ve konforlu ulaşım açısından da hayati önem taşıyan bakım hizmetlerini en iyi şekilde yaparak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana aynı ücretle vatandaşımıza hizmet sunan otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinin asgari düzeyde güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir" denildi.

YÜZDE 20 ARTIŞ

Buna göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 fiyat düzenlemesi yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi."

Açıklamada ayrıca otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgilerin ise, uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi 'www.kgm.gov.tr' adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacağı kaydedildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA