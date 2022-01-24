KGM: "Anadolu'dan İstanbul'a giden araçların Anadolu Yakası'na ulaşımı için yol trafiğe açılmıştır" - Haberler
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KGM: "Anadolu'dan İstanbul'a giden araçların Anadolu Yakası'na ulaşımı için yol trafiğe açılmıştır"

KGM:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul'a giden araçların İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımı için yolların trafiğe açıldığını duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul'a giden araçların İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımı için yolların trafiğe açıldığını duyurdu.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, diğer araçların İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımı için yol trafiğe açılmıştır. Ancak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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