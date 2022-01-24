KGM: "Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar, bazı yerlerde bekletilecek" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KGM: "Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar, bazı yerlerde bekletilecek"

KGM:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletileceğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletileceğini açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Yalova, Düzce, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title