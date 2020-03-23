KGK'ye yapılacak bildirimlerde süre Kovid-19 nedeniyle 31 Mayıs'a uzatıldı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, kuruma yapılacak bildirimlerin süresini 31 Mayıs'a uzattı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, kuruma yapılacak bildirimlerin süresini 31 Mayıs'a uzattı.

KGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, denetim kuruluşu ve denetçilerce kuruma yapılacak bildirimlere ilişkin sürelerin Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nde düzenlendiği anımsatıldı.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında bildirim sürelerinin uzatılması ihtiyacının doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, yönetmelik uyarınca kurumumuza yapılacak bildirimlerden, imza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (sözleşme bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi gibi) son bildirim tarihi 31 Mayıs'tan önceye denk gelenler ile zamanı kesin şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi gibi) bildirimlerin 31 Mayıs'a kadar yapılması uygun görülmüştür."

Kaynak: AA