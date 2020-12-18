KGK'nin "Gösterge Faiz Oranı Reformu 2. Aşama" değişiklikleri yayımlandı
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KGK'nin "Gösterge Faiz Oranı Reformu 2. Aşama" değişiklikleri yayımlandı

18.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:08
KGK'nin

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) "Gösterge Faiz Oranı Reformu-2. Aşama" değişikliklerini duyurdu.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) "Gösterge Faiz Oranı Reformu-2. Aşama" değişikliklerini duyurdu.

Kurumun ilgili Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, gösterge faiz oranı reformu nedeniyle sözleşmeye bağlı nakit akışlarının belirlenmesinde kullanılan esaslarda değişikliğe gidilirken, korunma muhasebesinin belirli hükümlerinin uygulanmasına ilişkin geçici istisnalar getirildi.

İşletmeler bu değişiklikleri, 1 Ocak 2021'de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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