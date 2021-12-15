KGK Kırşehir İl Temsilciliğine Sait Uyar getirildi

KIRŞEHİR (AA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kırşehir İl Temsilciliği görevine gazeteci Sait Uyar'ın getirildiği bildirildi.

Kırşehir Basın Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve İl Temsilcileri Başkanı İsrafil Avcı tarafından Kırşehir İl Temsilciliği görevine atama yapıldığı ifade edildi.

Bu göreve Mucur gazetesi sahibi Sait Uyar'ın getirildiği vurgulanan açıklamada, atama yazısının Uyar'a tebliğ edildiği kaydedildi.???????

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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