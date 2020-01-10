KGK'dan, Isparta Valisi Seymenoğlu'na 10 Ocak ziyareti

10.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:16

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Isparta İl Temsilcisi İsmail Altunbaş ve beraberindeki medya mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette KGK'nın yapacağı uluslararası bir organizasyona Isparta olarak talip olduklarını belirten Vali Seymenoğlu, "Biz hem siyaseten hem de bürokrasi olarak Küresel Gazeteciler Konseyi ile aynı kulvarda koşmaya hazırız" dedi.



Türkiye'de 2019 yılı Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izni ve onayı ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Isparta İl Temsilciliği'ne atanan Kanal 32 TV Haber Müdürü İsmail Altunbaş ve beraberindeki medya mensupları, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.



Konseyin 14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izni ve onayı ile kurulduğunu söyleyen Küresel Gazeteciler Konseyi Isparta İl Temsilcisi İsmail Altunbaş, kısa bir süre önce de konseyin Isparta İl Temsilciliğine atandığını söyledi. Vali Seymenoğlu'nun göreve başladığı günden itibaren Isparta basınına büyük destekler sağladığını belirten Altunbaş, özellikle sahada çalışan basın mensuplarının kamuoyuna haber ulaştırmasına sağladığı katkılardan dolayı Vali Seymenoğlu'na teşekkür etti.



Altunbaş: "Türk Dünyası Medya buluşmasına Isparta'da ev sahipliği yapmak istiyoruz"



Konsey olarak amaçlarının meslektaşlarının mesleki deneyimlerini artırmak, yurt içinde ve yurt dışında 'yerli ve milli bir duruş' sağlamak olduğunu kaydeden Altunbaş, "Başta Türk dünyası olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu'da tek ses olabilmek için konseyimiz kuruldu. Konseyimizin kurulmasında büyük emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim'e bir kez daha teşekkür ediyoruz.



Isparta olarak meslektaşlarımızın mesleki deneyimlerini artırmak istiyoruz. Özellikle de bir Türk Dünyası Medya buluşması veya başka önemli bir organizasyona Isparta olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu organizasyonu da özellikle Isparta'mızın gül ve lavanta sezonunda yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle hem Isparta'mızın tanıtımına katkı sağlamayı hem de buradaki meslektaşlarımızın gelen medya mensupları ile kaynaşmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda yapacağımız organizasyona sizlerinde destek vereceğine yürekten inanıyoruz. Sayın Valim bir kez daha bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Semenoğlu: "KGK'nın yapacağı uluslararası organizasyona Isparta olarak talibiz"



Kamuoyunun aydınlatılmasında medyanın önemine dikkat çeken Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise, şehrin geleceği taşınmasında Isparta basınının büyük katkılar sağladığını söyledi.



Küresel Gazeteciler Konseyi'nin gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslararası arenada ülkemizi temsil eden bir konsey olduğuna dikkat çeken Seymenoğlu, konseyin Türkiye'nin hakkını savunmada büyük fırsatlar yaratacağına emin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kurulan konseyin İsmail Altunbaş'ın atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seymenoğlu, "Konsey Temsilcimiz İsmail Altunbaş'ın geçmişten gelen medya tecrübesinin Isparta'mıza olumlu yansımalı olacaktır. Bu konseyin uluslararası bir toplantısını niye Isparta'da yapmayalım? Bizim başımız üzerine diyoruz. Önümüzdeki aylarda yapılacak bir plan ve program çerçevesinde, gül veya lavanta sezonunda bu organizasyonu yapabiliriz. Sadece gül ve lavanta sezonu değil, sonbahar veya kış aylarında da yapabiliriz. Çünkü Isparta gülü, lavantası, gölleri ve Davraz Kayak Merkezi ile büyük güzellikler sunuyor. Bu avantajı da Isparta için fırsata çevirmemiz lazım. Bu kapsamda konseyimizin üst yönetimini, il temsilcilerini ve yapacağınız bir organizasyonda uluslararası gazetecileri Isparta'mızda konuk etmeyi çok arzularız. Genel Başkanınızın da buna destek vereceğine inanıyoruz. İl Belediyemizin de bu organizasyona destek vereceğine inanıyorum. Siyasi ve bürokrasi olarak ev sahipliği yapmaya hazırız. Çünkü Isparta'nın geleceğine ve hayrına olacaktır. Onun için Küresel Gazeteciler Konseyi ile aynı kulvarda rahatlıkla koşabiliriz diyorum. Ben bu kapsamda yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konseyimizin de ülkemizi ve Isparta'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA