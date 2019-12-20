KGK'dan İHA Muhabiri'ne saldırıya kınama

20.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:55

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Isparta İl Temsilcisi İsmail Altunbaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Isparta Muhabiri Feti Kılıç'ın hastane bahçesinde güvenlik görevlileri tarafından karşılaştığı müdahale, engelleme ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.



"Kamunun haber almasını sağlamak, bilgilendirme ve haber verme görevlerini üstlenerek, haber yapmak amacıyla kamuya açık alanda, Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde özel güvenlik görevlileri tarafından uğradığı müdahale ve engellemeyi şiddetle kınıyoruz" diyen KGK Isparta Temsilcisi Altunbaş, "Dileğimiz, bu tür olayların tekrar yaşanmamasıdır" dedi.



Altunbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İhlas Haber Ajansı Isparta Muhabiri, gazeteci arkadaşımız Feti Kılıç'ın önceki gün gece saat 04.30 sıralarında, kamunun haber almasını sağlamak, bilgilendirme ve haber verme görevlerini üstlenerek, haber yapmak amacıyla kamuya açık alanda, Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde özel güvenlik görevlileri tarafından uğradığı müdahale ve engellemeyi şiddetle kınıyoruz. Basın hürdür, özgürdür, kamu görevi üstlenen bir misyona sahiptir ve engellenemez. Küresel Gazeteciler Konseyi Isparta İl Temsilciliği olarak, üyemiz, meslektaşımızın ve bu tür durumlara maruz kalan tüm basın mensuplarının her zaman yanındayız." - ISPARTA

Kaynak: İHA