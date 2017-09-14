Kgf Kredi Hacmi 192,1 Milyar TL'ye Ulaştı

KGF Tahsis ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Aysal, "KGF olarak, geçtiğimiz pazartesi itibariyle 330 bin 771 işletmeye 214 milyar 200 milyon lira kredi için 192 milyar 100 milyon lira kefalet hacmine ulaştık" açıklamasını yaptı.