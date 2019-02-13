Kgf'den Gaziantep'e 9 Milyar Liralık Destek

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, bugüne kadar Gaziantep'te 13 bin firmaya 9 milyar lira KGF desteği sunduklarını bildirdi.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, KGF Genel Müdürü Gergerli, ziyaret ettiği GTO'da yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, kuruluş amaçlarının teminat yetersizliği olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Gaziantep'te kredi kullanımının yüksek olduğuna dikkat çeken Gergerli, "Çünkü burada yatırım var. Bugüne kadar kentte 13 bin firmaya 9 milyar lira KGF desteği sunmuşuz. Gaziantep'in bölgesel sıkıntılarının da farkındayız. Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu illerdeki KOBİ'lere kredi desteği için İslam Kalkınma Bankası ile iş birliği içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gergerli, 2019 projeleri arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadın girişimcilere, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile tarım işletmelerine, Avrupa Yatırım Fonu ile de genel kredi desteği hedeflediklerini kaydetti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da firmaların en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu belirterek, KGF'nin KOBİ'lerin finansmana erişimde kolaylaştırıcı olduğunu vurguladı.

İşletmelerin KGF'nin imkanlarından nasıl yararlanacağı ve sistemin işleyişine dair bilgi eksikliği olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hedefimiz GTO üyeleri, Gaziantep ve ülke olarak hep beraber kazanmak. O nedenle üyelerimizin yaşadığı her sorunu çözmek, ihtiyaçlarına cevap vermek, yön verecek projeler geliştirmek için çalışıyoruz. Gaziantep kazanınca tüm Türkiye kazanıyor. Herkes bunun bilincinde. Gaziantep üretimin, ihracatın, emeğin, alın terinin memleketi. Verilen her destek, ülke kalkınmasını katlar. Misliyle gelişime, yükselişe dönüşür."

Kaynak: AA