KGF'den 715 bin işletmeye 320 milyar lira kefalet
KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin işletmenin yararlandığını ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320 milyar lira kefalet sağlandığını açıkladı.
12.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:34
KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin işletmenin yararlandığını ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320 milyar lira kefalet sağlandığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com