KGF'den 715 bin işletmeye 320 milyar lira kefalet

12.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:34

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin işletmenin yararlandığını ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320 milyar lira kefalet sağlandığını açıkladı.