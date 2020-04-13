-KGF ’de mesafe alınamadı, özel bankalarla protokol yapılmalı
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) yeterli mesafe alınamadığını bu nedenle özel bankalarla protokol yapılması gerektiğini belirtti.
13.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:42
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) yeterli mesafe alınamadığını bu nedenle özel bankalarla protokol yapılması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com