-KGF ’de mesafe alınamadı, özel bankalarla protokol yapılmalı Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) yeterli mesafe alınamadığını bu nedenle özel bankalarla protokol yapılması gerektiğini belirtti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) yeterli mesafe alınamadığını bu nedenle özel bankalarla protokol yapılması gerektiğini belirtti. Kaynak: Dunya.com