KGC üyeleri ile AKSF yönetimi dostluk maçı yaptı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyeleri ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetimi dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyeleri ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetimi dostluk maçında karşı karşıya geldi.

KGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Spor Tesisleri'nde oynanan müsabaka, internet televizyonu Kayseri ETV ekranlarından canlı yayınlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan ASKF, maçı da 7-2 kazandı.

ASKF takımında 4 gol atan Ahmet Akçeşme maçın yıldızı oldu. ASKF başkanı Mutlu Önal da tekniği ile dikkati çekti.

KGC takımının gollerini ise Memduh Borazan ve Samet Karatoprak kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin