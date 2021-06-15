KGC üyeleri ile AKSF yönetimi dostluk maçı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KGC üyeleri ile AKSF yönetimi dostluk maçı yaptı

KGC üyeleri ile AKSF yönetimi dostluk maçı yaptı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyeleri ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetimi dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyeleri ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetimi dostluk maçında karşı karşıya geldi.

KGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Spor Tesisleri'nde oynanan müsabaka, internet televizyonu Kayseri ETV ekranlarından canlı yayınlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan ASKF, maçı da 7-2 kazandı.

ASKF takımında 4 gol atan Ahmet Akçeşme maçın yıldızı oldu. ASKF başkanı Mutlu Önal da tekniği ile dikkati çekti.

KGC takımının gollerini ise Memduh Borazan ve Samet Karatoprak kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Arkadaşları görünce inanamadı! Nöroloji doktoruna sokak ortasında silahlı saldırı
Arkadaşları görünce inanamadı! Nöroloji doktoruna sokak ortasında silahlı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Boris Johnson Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Funda Eryiğit Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KGC üyeleri ile AKSF yönetimi dostluk maçı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 16:14:24. #1.13#

title