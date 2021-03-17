KGC Genel Kurulu ertelendi
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KGC Genel Kurulu ertelendi

17.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:40
KGC Genel Kurulu ertelendi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) 19 Mart'ta yapılması planlanan genel kurulu ertelendi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) 19 Mart'ta yapılması planlanan genel kurulu ertelendi.

KGC'den yapılan açıklamada; "19 Mart 2021 Cuma günü saat: 14: 00'de yapılması planlanan genel kurulumuzun birinci toplantısı, bazı üyelerimizin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle yapılmayacaktır. Genek kurlumuz 26 Mart Cuma günü saat 14: 00'te Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacaktır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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