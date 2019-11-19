KFOR'a yeni komutan atandı

19.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:46

Kosova'da barış ve güvenliği sağlayan NATO'nun bu ülkedeki barış gücü KFOR'da komuta devir teslim töreni düzenlendi.



Priştine "Film City" karargahında düzenlenen tören Kosova'nın devlet erkanı ile Kosova'da görevli uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Devir teslim töreninde KFOR'un eski komutanı İtalyan general Lorenzo D'Addario, görevini İtalyan general Michele Risi'ye devretti.



NATO'nun Kosova'daki barış Gücü KFOR komutanlığına atanan General Michele Risi, NATO üye ülkelerine teşekkür ederek, Kosova'da güvenliğin tesis edilmesine büyük katkıda bulunduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de törende yaptığı konuşmada, Kosova vatandaşlarının en güvenilir kurum olarak tanımladığı KFOR'un varlığını sürdürmeye gelecekte de devam edeceği umudunu dile getirdi. NATO'nun Napoli'deki Müttefik Kuvvetler Ortak Komutanlığı Komutanı Amiral James Foggo da ülkenin ilerlemesi ve güvenliği pekiştirmesi için, Kosova'da seçimleri kazanan partileri yeni Hükümeti kurmaya çağırdı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA