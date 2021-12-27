KFMİB Başkanı Sevinç, AB'nin Türk fındığına yönelik aflatoksin kontrollerine son verdiğini bildirdi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 17 Aralık 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanan tüzük değişikliğiyle 2002'den beri Türkiye menşeli fındık ve mamullerine uygulanan aflatoksin kontrollerinin sona erdirilmiş olduğunu kamuoyuna açıklamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, AB sınır kapılarında Türkiye menşeli fındık ve mamullerine zorunlu aflatoksin kontrollerinin, 2002'den itibaren uygulandığını anımsattı.

Uygulama üzerine durum tespiti yaptıklarına işaret eden Sevinç, söz konusu kontrollerin AB'ye yönelik ihracata getireceği ciddi olumsuzlukların yanı sıra rakip üretici ülkeler lehine haksız rekabet oluşturacağı ve rakipleri daha çok fındık üretmeye teşvik edeceği gerçeğinden hareketle çalışmalara başladıklarını belirtti.

Sevinç, Fındık Tanıtım Grubu olarak 2002'de TÜBİTAK ile "Fındıklarda Aflatoksin Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin ve Önleyici Tedbirlerin Belirlenmesi" projesini hayata geçirdiklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Ürünün kendisinden kaynaklanmayan ve hasattan ihracata kadar geçen süre içerisinde daldan düşen fındıkların uzun süre yerde bırakılması, iyi kurutulmaması, kurutulmadan naylon çuvallara koyulması, uygun şartları taşımayan depolarda bekletilmesi gibi basit ama önemli hataların aflatoksin oluşumuna neden olabildiğinin anlaşılmasından sonra öncelikle afiş, gazete ilanları, broşür gibi materyaller ve yerel televizyonlarda yayınlanan spotlarla üretici ve ilgili paydaşların hasatta ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilinçlendirme çalışmalarında bulunduk. Proje bitiminde elde edilen verilerden hareketle başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşların aldığı tedbirlerin, üretim miktarının büyüklüğüne kıyasla gayet az sayıda görülen aflatoksin vakalarının insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde minimize edilmesi sağlandı ve sürekli olarak gerekli kontroller yapılmaya devam edildi."

Avrupa Birliği ile her yıl düzenli yapılan AB-Türkiye Fındık İşbirliği toplantılarında söz konusu uygulamaya son verilmesi talebiyle konunun gündeme getirildiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Tüm bu çabalar sonucunda 17 Aralık 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanan tüzük değişikliğiyle 2002'den beri Türkiye menşeli fındık ve mamullerine uygulanan aflatoksin kontrollerinin sona erdirilmiş olduğunu kamuoyuna açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Başta ürünün gerçek sahibi üreticilerimiz olmak üzere sahip oldukları modern işleme tesisleri sayesinde riskleri minimize etmekte proaktif davranan fındık sanayicisi, ihracatçıları ile Tarım ve Orman Bakanlığının elde ettiği bu başarı takdire şayandır."

Sevinç, üreticiler başta olmak üzere tedarik zincirinde yer alanların, bu başarının elde edilmesinde gösterdikleri hassasiyeti özenle sürdüreceklerinden emin olduklarını da ifade etti.

AA / Hakan Burak Altunöz - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet