KFMİB: "2020 yılı tahmini fındık rekoltesi 670 bin ton" Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2020 yılı fındık tahmini rekoltesini açıkladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2020 yılı fındık tahmini rekoltesini açıkladı. Buna göre tahmini fındık rekoltesi 670 bin ton olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçen hafta Ordu'da 665 bin ton olarak açıkladığı tahmini fındık rekoltesini KFMİB 670 bin ton olarak hesapladı. KFMİB'den yapılan açıklamada, tahmini rekoltenin üç aşamalı bir çalışma sonrasında belirlendiği belirtildi. Buna göre Şubat ayı karanfil sayımı, Mayıs ayı karanfilden çotanağa geçiş sayımı ve Temmuz ayı çotanak ve çotanaktaki sağlam tane sayımı yapılarak gerçekleştirilen çalışmanın fındık yetiştirilen 13 ilin 87 ilçesinde 408 bahçede bin 378 dal sayılarak yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, özellikle pandemi sürecinde üreticilerin bahçeleri ile geçmiş yıllara göre daha çok ilgilenebildikleri, yeterli gübreleme ve zararlı mücadelesi yapılan bahçelerde iyi sonuçlar alındığının gözlendiği, bu nedenle de mayıs-temmuz sürecinde önceden tahmin edilenin altında bir ürün kaybı olduğu vurgulandı.

Tahmini rekolte 670 bin ton

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sayımlar sonucunda 2020 rekoltesi Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Tokat illerini kapsayan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 461 bin 440 ton kabuklu, Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, İstanbul, Bursa illerini kapsayan Batı Karadeniz Bölgesi'nde 208 bin 845 ton kabuklu olmak üzere toplam 670 bin 285 ton kabuklu olarak hesaplanmıştır. 2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra ülkemizde iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesi, sevindirici olması yanında fındık üreticilerimizin de büyük başarısıdır. 2019 ürününden devir olacak ciddi miktarda bir ürün de bu miktara eklenecektir." - ORDU

Kaynak: İHA