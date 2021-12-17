KFC, Sodexo Sanal Pos Uygulaması'nda

Fransız Capital dergisinden yerli SİHA yorumu: Peynir ekmek gibi satılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır."