KFC Gaming TR Fortnite turnuvasını duyurdu!
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KFC Gaming TR Fortnite turnuvasını duyurdu!

05.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:45
KFC Gaming TR Fortnite turnuvasını duyurdu!

Espor sektörünün yeni isimlerinden KFC Gaming TR Fortnite turnuvasını ve ödül havuzunu oyunculara duyurdu. KFC sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile turnuvanın detaylarını oyunculara anlattı. KFC Gaming TR (kfcgamingtr) Fortnite turnuvasını duyurdu!

Gelişmekte olan espor sektöründe KFC Gaming TR Fortnite, 9 Mart saat 16.00 tarihinde başlayacak olan turnuvanın kayıtlarının açıldığını açıkladı.

KFC GAMING TR FORTNITE HAKKINDA

Turnuva günü KFC Gaming TR Discord kanalında ilgili kod paylaşım odasında oyun kodları paylaşılacaktır.

Eğer oynadığınız maçta 1. olursanız ekran görüntüsünü maçın tamamlandığı andan en geç 5 dakika sonrasına kadar katıldığınız lobinin ilgili hakemine göndermeniz gerekmektedir. Ekran görüntüsünü göndermemiş oyuncular direkt olarak elenecektir.

Final maçı BO2 olacaktır.

Ön elemeleri geçip finale kalmış oyuncuların discord sunucusunda online olmaları ve finalist odasında bulunmaları gerekmektedir.

Herhangi bir sebeple finale geç kalmış ya da oyuna giriş yapamamış oyuncular beklenmeyecek ya da maç tekrarı yapılmayacaktır. Maç esnasında yaşanan teknik problemlerden kullanıcılar sorumludur.

Şüpheli bir durum olması halinde, hakemlerimizin turnuva sonunda final maçlarını yeniden seyrederek kural ihlali saptanması halinde takımı diskalifiye etme hakkı bulunmaktadır.

Turnuvaya hemen kayıt olmak için tıklayabilirsiniz.

Sevilen yemek şirketi oyun ve espor sektöründe güzel turnuvalar ve etkinlikler çıkarmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Özellikle Twitch yayınları ile çoğu oyuncunun ve izleyicinin gönlünü kazanmayı başaran KFC yeni turnuvalar ile oyuncuları daha çok sevindirdi. Yapılacak olan Fortnite turnuvasının dışında izleyiciler VALORANT, gibi popüler oyunların turnuvasını da istiyor gibi görünüyor.

Kaynak: Playerbros

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