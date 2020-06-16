Kezzaplı kadın saldırganın testi pozitif çıktı
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Kezzaplı kadın saldırganın testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşına kezzapla saldıran ve tutuklanan kadının korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kezzaplı kadın saldırganın testi pozitif çıktı
16.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:38

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşına kezzapla saldıran ve tutuklanan kadının korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 3 Haziran'da meydana gelen olayda, Fatma Özdaş (43), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaralamıştı.

Olay sonrası kendisiyle birlikte eski sevgilisi Gürkan K. ve yanında bulunan mesai arkadaşı yaralanmıştı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra adli makamlarca tutuklanan ve cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Fatma Özdaş'ın hastane ve cezaevine sevki sırasında görevli 2'si kadın 4 polis memurunun da sağlık önemleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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