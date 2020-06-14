Kezzap ile saldıran kadın tutuklandı Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşına çalıştığı iş yerinde kezzaplı saldırıda bulunan kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşına çalıştığı iş yerinde kezzaplı saldırıda bulunan kadın tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Fatma Ö., eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin çalıştığı yere giderek kezzap ile saldırıda bulunmuş, olay sonrası Gürkan K. (45) ve iş yerindeki Yılmaz K. (36) ile saldırıyı yapan Fatma Ö. (43) yaralanmıştı.

Olay sonrası yaralıların tamamı taburcu edilirken, gözaltına alınan Fatma Ö., gözaltı sorgusu sonrası mahkemeye sevk edildi. Fatma Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA