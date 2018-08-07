Siirt'teki Kezer Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden 8 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda hareketsiz duran bir kişi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldıkları bölgede yaptıkları incelemeler sonucu sudaki şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.