Keysworlds, Ücretsiz Windows 10 Lisansı Dağıtıyor!
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Keysworlds, Ücretsiz Windows 10 Lisansı Dağıtıyor!

Keysworlds, Ücretsiz Windows 10 Lisansı Dağıtıyor!
08.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:44

Koronavirüs nedeniyle çalışanların büyük bir kısmı uzaktan çalışma sistemine geçti. Evden çalışmak daha konforlu olsa da bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

Koronavirüs nedeniyle çalışanların büyük bir kısmı uzaktan çalışma sistemine geçti. Evden çalışmak daha konforlu olsa da bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Sorunsuz çalışmak için Windows 10 işletim sistemli bir bilgisayarınız ve en başta Office programının yüklü olması gerekiyor. Bu noktada lisans sorunu ortaya çıkıyor. Neyse ki bu soruna çözüm getiren şirketler var. Dünyanın en büyük CD-key dağıtıcısı Keysworlds, Anneler Günü'ne özel harika bir kampanya başlattı. Microsoft Office programına çok uygun fiyatlarla, Windows 10'a tamamen ücretsiz sahip olabiliyorsunuz.

Windows 10 ve Office Programını Orijinal Kullanın

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çoğunluk evden çalışmaya başladı. Şirketin sağladığı bilgisayarları kullanan çalışanlar olduğu gibi, kendi bilgisayarıyla işini yapan büyük bir çoğunluk var. Windows 10 işletim sistemi ve neredeyse her şirketin kullanmayı zorunlu kıldığı Office programı lisanslı değilse, türlü sorunlarla karşılaşabilir, işleriniz aksayabilir, verimliliğiniz düşebilir. Windows 10 ve Office programı lisansı, Microsoft'un kendi mağazasında oldukça pahalı ancak bazı şirketler ara ara kampanyalar düzenliyor ve orijinal lisansa çok uygun fiyata sahip olmanızı sağlıyor. %100 müşteri memnuniyeti sunmasıyla öne çıkan Keysworlds, bunlardan biri.

Keysworlds, şu anda piyasanın oldukça altında fiyatla satışa sunduğu Microsoft Office 2019/2016 programını satın alan herkese Windows 10 lisansını ücretsiz olarak veriyor.

Office Programını Satın Alın, Windows 10'a Ücretsiz Sahip Olun:

Microsoft Office 2019 Professional(+Ücretsiz Windows 10 Pro) $36.09

Microsoft Office 2019 Professional(+Ücretsiz Windows 10 Home) $37.19

Microsoft Office 2016 Professional(+Ücretsiz Windows 10 Pro) $20.23

Microsoft Office 2016 Professional(+Ücretsiz Windows 10 Home) $20.78

Microsoft Office 365 Professional Hesap(+Ücretsiz Windows 10 Pro) $18.59

Microsoft Office 365 Professional Hesap(+Ücretsiz Windows 10 Home) $19.13

Windows 10 Lisansı %38 İndirimli

Office programına ihtiyaç duymayan, sadece Windows 10 lisansı isteyenler için de Windows 10 lisansı %38 indirimli olarak veriliyor. Satın alım esnasında XOFF38 kodunu kullandığınızda anında indirim uygulanıyor.

Windows 10 Professional $9.49

Windows 10 Home $10.17

Windows 10 Pro Professional (2 PC) $15.59

Office Programları %50 İndirimli

Sadece Office programını isteyenler için de harika bir kampanya var. Tüm Microsoft Office sürümleri yarı fiyatına! XOFF50 kupon kodunu kullanarak Office ürünlerinde %50 indirim alıyorsunuz.

Mac İçin Office 2016 Ev ve Öğrenci $32.81

Mac İçin Office 2019 Ev ve Öğrenci $51.95

Microsoft Office 2016 Ev ve Öğrenci - 1 Kullanıcı $20.67

Microsoft Office 2019 Ev ve Öğrenci - 1 Kullanıcı $39.62

Microsoft Office 2019 Professional Plus - 5 PC $82.04

Microsoft Office 2016 Professional Plus - 5 PC $56.34

Güvenilir Mi?

Keysworlds, mükemmel hizmet ve %100 müşteri memnuniyetini garanti eden benzersiz bir sistem ve özel otomatik sistem kullanıyor. Lisansınız birkaç dakika içerisinde e-posta adresinize gönderiliyor. PayPal, Havale, Kredi/Banka Kredi ile güvenli ödeme seçeneği sunuyorlar ve 7/24 ulaşabileceğiniz müşteri hizmetleri (service@keysworlds.com) var.

Kaynak: Tamindir

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