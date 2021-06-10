Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu

Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu
BBC - Haberler | Dünya

Kanada'nın Alberta eyaletinden ABD'de Nebraska'ya kadar inen 1900 kilometrelik petrol boru hattının inşaatı, Başkan Joe Biden'in proje ruhsatını iptal etmesinden aylar sonra tamamen durduruldu.

Kanada'nın Alberta eyaletinden ABD'de Nebraska'ya kadar inen 1900 kilometrelik petrol boru hattının inşaatı, Başkan Joe Biden'in proje ruhsatını iptal etmesinden aylar sonra tamamen durduruldu.

Çevre koruma grupları ve Nebraska'da yaşayan Amerikan yerlileri 10 yılı aşkın süredir bu projeye karşı mücadele ediyorlardı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın projeye ruhsat vermeyi reddetmesine karşın inşaata yeniden izin vermişti.

Boru hakkı projesini yürüten Calgary merkezli TC Energy adlı şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, donanımların sökülmesi ve inşaatın planlandığı bölgeden "güvenli bir şekilde çıkışın" sağlanması için yerel yetkililerle işbirliği yapacağını bildirerek yenilgiyi kabul etmiş oldu.

Biden, Kanada ile ABD arasındaki iklim değişikliğini daha da hızlandıracağından kaygılanılan petrol boru hattı projesinin ruhsatını aslında göreve başladığı ilk gün iptal etmişti.

İstihdam temelli itirazlar

Biden'ın kararına Kongre'den mensubu olduğu Demokrat Parti'nin Kongre üyelerinden de itirazlar gelmişti.

Demokratlar, projenin Amerikalı işçiler için enerji ve inşaat sektörlerinde istihdam yaratacağını savunmuştu.

Cumhuriyetçi senatörler Çarşamba günü Biden yönetimini bu projenin durdurulmasının ne kadar istihdam kaybına ma olduğunu açıklamaya zorlayacak bir yasa tasarısı sundu.

Kabul edilmesi beklenmeyen teklifi sunan Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini ayrıca Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırımları kaldırdığı için de kınadı.

Biden: İklim değişikliği ABD'nin ulusal güvenliğine en büyük tehdit

ABD Başkanı Joe Biden ise Çarşamba günü G7 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İngiltere'deki Amerikan askerlerini ziyareti sırasında iklim değişikliğinin "ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehdit" olduğunu söyledi.

Joe Biden, "Bu bir şaka değil. Genelkurmay'ın bize Amerika'nın karşı karşıya olduğu en büyük fiziksel tehdidin ne olduğu konusunda ne söylediğini biliyor musunuz? Küresel ısınma" diye konuştu.

Biden, "Büyük nüfus hareketlilikleri, toprak için savaşlar olacak. Endonezya'da milyonlarca insan, yaşadıkları yerler denize gömüldüğü için, kalan verimli topraklar için verilen savaşlar yüzünden evlerini terk ediyor" diye ekledi.

Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu
BBC
Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu
Hakan Ayık: Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan firari, suç örgütlerinin çökertilmesinde yanlışlıkla nasıl etkili oldu?
Hakan Ayık: Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan firari, suç örgütlerinin çökertilmesinde yanlışlıkla nasıl etkili oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sarp Akkaya Rahşan Gülşan Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:08:28. #1.14#

title