Keymen İlaç kimin? Keymen ilaç faaliyet alanları ve Keymen İlaç hakkında bilgiler!
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Keymen İlaç kimin? Keymen ilaç faaliyet alanları ve Keymen İlaç hakkında bilgiler!

29.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:00
Keymen İlaç kimin? Keymen ilaç faaliyet alanları ve Keymen İlaç hakkında bilgiler!

Faaliyet alanları ve yürüttüğü projelerle gündeme gelen Keymen İlaç hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Keymen İlaç kimin? İşte, Keymen ilaç faaliyet alanları ve Keymen İlaç hakkında bilgiler!

Sağlık alanında yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle gündme gelen Keymen ilaç, vatandaşalrın merak konusu oldu. Keymen ilaç faaliyet alanları ve Keymen İlaç hakkında bilgiler araştırılırken Keymen İlaç kimin, merak eidldi.

KEYMEN İLAÇ FAALİYET ALANLARI VE KEYMEN İLAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Keymen İlaç, kendi yapısını şu şekilde tanıölıyor:

"Faaliyetlerine 1973 yılında başlayan Keymen İlaç, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisine yönelik ürünleriyle bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaya devam etmektedir."

"Güvenli, etkili ve yenilikçi ürünlerimiz ile dinamik, çözüm odaklı takım arkadaşlarımız ve ekip ruhuna sahip paydaşlarımız ile etik değerler çerçevesinde toplum sağlığının korunmasına ve hastalıkların tedavisine ve böylece bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır."

KEYMEN İLAÇ'IN ÇALIŞTIĞI MARKALAR

Keymen İlaç kimin? Keymen ilaç faaliyet alanları ve Keymen İlaç hakkında bilgiler!
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:02:17. #1.15#
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