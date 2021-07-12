Keykubat Mahallesi'nde son aşamaya gelindi
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Keykubat Mahallesi'nde son aşamaya gelindi

Keykubat Mahallesi'nde son aşamaya gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keykubat Mahallesi'nin çehresini değiştiren Melikgazi Belediyesi çalışmalarda son aşamaya geldi.

Keykubat Mahallesi'nin çehresini değiştiren Melikgazi Belediyesi çalışmalarda son aşamaya geldi. Geçen yıl ilk etabı tamamlanan çalışmalarda 11 kilometre yolu ve kaldırımları yapılan mahallede 2. etap tamamlanmak üzere.

İlgili alt yapı kurumlarının ortaklaşa çalışmasıyla, tüm kablo karmaşasını yeraltına aldıklarını ve yol ile yaya yolu çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Keykubat'ta çalışmaların geçen sene ilk aşamasına başlamıştık. Keykubat'ta biliyorsunuz en önemli sorun yer üstünde olan kablolar, trafolar, elektrik direkleri. Sağ olsunlar altyapı kurumlarımız, elektrik idaresi, Kayserigaz, Telekom ile ortak çalışmalarla bunların tamamı olan alt yapıyı aşağıya aldık. Şu anda bu bölgede 2. etapdayız, geçen sene 1. etabı tamamlamıştı. Asfalt dökülmeye başlandı. Yakında buradaki çalışmaların birçoğu tamamlanmış olacak. İkinci etabı da hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Keykubat Mahallesi tamamen yenilenmiş oluyor. Burada oturan vatandaşlarımız da biliyorlar, mahallede olağanüstü bir çalışma gerçekleştirdik. Kaliteli, nitelikli yollar yaptık ve böylece de görsel bir güzellik sağlandı. Geçen sene 11 kilometre civarında yol yapılmıştı. Şuanda da tam 8 kilometrelik yol ve iki katı kaldırımlar tamamen yenilendi. Tüm elektrik ve telefon direkleri, trafolar yerin altına alınmış oldu. Mahallemiz çok daha güzel oldu. Melikgazi'miz için, durmak yok. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Keykubat Mahallesi'nde son aşamaya gelindi
Keykubat Mahallesi'nde son aşamaya gelindi
Keykubat Mahallesi'nde son aşamaya gelindi
Keykubat Mahallesi'nde son aşamaya gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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