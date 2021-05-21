Keykubat Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor
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Keykubat Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor

Keykubat Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Geçtiğimiz yıl 11 kilometre asfalt yol yapılarak ve alt yapısı tamamen yenilenen Keykubat Mahallesi'nde 2. Etap çalışmalar başladı.

Geçtiğimiz yıl 11 kilometre asfalt yol yapılarak ve alt yapısı tamamen yenilenen Keykubat Mahallesi'nde 2. Etap çalışmalar başladı.

konforlu yollar ve güvenli ulaşım için Melikgazi ilçesinin her bölgesinde çalışma yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Geçtiğimiz sene Keykubat Mahallemize 11 kilometrenin üzerinde asfalt yol yaptık. Kaldırımlarını ve parkelerini yaptık. Tüm elektrik yapısını yerin altına aldık. Alt yapısı tamamen değişti ve güzelleşti. Geçen yıl 1.etabını tamamladığımız çalışmalarımızda bu yıl daha yüksek bir hedefle 2. etaba başladık. Toplamda 25 km yol, 80.000 metrekare kaldırım yenilemesi ile, rekorlara imza atmaya devam edeceğiz. Şimdi bu yaz asfalt ve kaldırım çalışmaları ile ikinci etap çalışmalarını yapıyoruz. Akıncılar Caddesinden başlayarak, ender, Eren, Kaynak, Ulus ve Beğendik Sokak'ta çalışma yapacak bu yolları tamamen yenileyeceğiz. Yaya yolundan parkesine kadar nezih kaliteli bir yol ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Yaz sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını kaydeden Palancıoğlu, "Bu sene Keykubat Mahallemiz yeni bir mahalle görünümüne kavuşarak dönüşmüş olacak. Tüm alt yapı kurumları ve belediye mesai arkadaşlarımla bu ülkeye hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Melikgazi'yi çok daha güzel bir noktaya getireceğiz. Dur durak bilmeden konforlu yollar ve güvenli ulaşım için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ilçemize ve Keykubat Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Keykubat Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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