Keyfi yolculuklar olmayınca otobüs terminali ilk gün boş kaldı
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Keyfi yolculuklar olmayınca otobüs terminali ilk gün boş kaldı

Keyfi yolculuklar olmayınca otobüs terminali ilk gün boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası yolculuk kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlarda yollara düştü.

01.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:24

Keyfi yolculuklar olmayınca otobüs terminali ilk gün boş kaldı

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası yolculuk kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlarda yollara düştü. Keyfi yolculukların yapılmadığı Bursa'da yasağın kalktığı ilk gün sakinlik göze çarptı.

Korona virüs salgınına karşı uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması üzerine, Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde de hareketlilik yaşandı. İşleri için bir çok kişi seyahat ederken, az sayıda vatandaşın memlekete veya ailesinin yanına gitmek için otogara geldiği görüldü. Hayat Eve Sığar uygulamasından şifresini alanlar yolculuk yapabilirken, sosyal mesafe ve maske kuralına herkesin riayet ettiği görüldü.

Bütün hazırlıkların yapıldığını belirten Pamukkale Seyahat Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli Nüfel Kaplan, "Firma olarak 3 Haziran tarihinde yollarda olacağız. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk etmesi için tüm dezenfekten çalışmalarını yapıyoruz. Yolcuların sık dokundukları yerleri belli aralıklarla otobüslerdeki görevli arkadaşlarımız dezenfekte edecek. Şu anda vatandaşlar evde kal çağrısına hassasiyet göstermektedirler. Çok ihtiyacı olanlar mecburen gidiyor. Biz de vatandaşlarımızın taleplerine mümkün olduğu kadar karşılık vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Keyfi yolculuklar olmayınca otobüs terminali ilk gün boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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