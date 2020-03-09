Keyfekeder - Senden Bahsederim Uzun süredir sessizliğini koruyan Keyfekeder grubunun, Senden Bahsederim isimli albümü Sony Music Türkiye & Lucky Ones etiketiyle dinleyicisi ile buluşuyor.

Albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Senden Bahsederim için patili dostlarımızla özel klip çekildi. Sahiplerinin terkettiği evcil hayvanları konu alan klibin yönetmenliğini Özgür Güngör yaptı. Başrolünde 2 eğitimli Golden cinsi köpeğin oynadığı :) klibin çekimi İstanbul sokaklarında ve Beykoz ormanında yapıldı. ONLAR DOSTLARINI TERKETMEZ , PEKİ YA SİZ? Albümde yer alan şarkıların söz, müzik ve aranjeleri Berk Termin ve Özgür Güngör e ait. Yine Özgür Güngör ün prodüktörlüğünde hazırlanan albümde 9 şarkı yeralıyor. Kaynak: Bültenler