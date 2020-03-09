Keyfekeder - Senden Bahsederim
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Keyfekeder - Senden Bahsederim

Uzun süredir sessizliğini koruyan Keyfekeder grubunun, Senden Bahsederim isimli albümü Sony Music Türkiye & Lucky Ones etiketiyle dinleyicisi ile buluşuyor.

09.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:41
Keyfekeder - Senden Bahsederim

Albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Senden Bahsederim için patili dostlarımızla özel klip çekildi. Sahiplerinin terkettiği evcil hayvanları konu alan klibin yönetmenliğini Özgür Güngör yaptı. Başrolünde 2 eğitimli Golden cinsi köpeğin oynadığı :) klibin çekimi İstanbul sokaklarında ve Beykoz ormanında yapıldı.

ONLAR DOSTLARINI TERKETMEZ , PEKİ YA SİZ?

Albümde yer alan şarkıların söz, müzik ve aranjeleri Berk Termin ve Özgür Güngör e ait.

Yine Özgür Güngör ün prodüktörlüğünde hazırlanan albümde 9 şarkı yeralıyor.

Kaynak: Bültenler

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