Kevin-Prince Boateng: "Teklif geldikten sonra çok düşünmedim"

06.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:42

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılardan transfer teklifi aldığında çok düşünmediğini ifade ederken, İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylemesi ile alakalı, "Şarkıyı çok seviyorum. Çocukken onunla büyüdüm. Benim de en sevdiğim şarkılardan biri" dedi.



Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlıların Youtube hesabında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Boateng, "Dürüst olmak gerekirse Beşiktaş ile iki yıldır görüşüyorduk. Ben he zaman Türkiye'ye ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum ve buraya gelmek istiyordum. Berlin'de çevremde çok fazla Türk arkadaşım vardı. Birlikte büyüdük. Pek çok Beşiktaşlı arkadaşım vardı ve haber çıkınca hepsi bana mesaj attı, 'Nihayet evine gidiyorsun' dediler. Teklif geldikten sonra çok düşünmedim" diye konuştu.



"Taraftardan beklentim bize destek olmaları"



Beşiktaş taraftarı ile ilgili konuşan Boateng, "Onların ne kadar çılgın olduğunu herkes biliyor. Tüm dünya biliyor. Birçok Türk arkadaşım bana zaten 'Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyi taraftarı' diye anlatıyorlar. Onların benimle ilgili beklentileri çok yüksek. Benim de onlardan bir beklentim var. Bu beklentim de bize destek olmaları" şeklinde konuştu.



"İbrahim Tatlıses şarkısıyla büyüdüm"



Sosyal medyada İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylemesiyle ilgili de 32 yaşındaki futbolcu, "Şarkıyı çok seviyorum. Çocukken onunla büyüdüm. Benim de en sevdiğim şarkılardan biri. Ara ara dinlerim. İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş en sevdiğim sanatçılar" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA