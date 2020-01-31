Kevin-Prince Boateng, resmen Beşiktaş'ta

31.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:56

Beşiktaş Kulübü, İtalya Serie A Kulübü Fiorentina'nın Ganalı orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz."

Kariyerinde Tottenham, Borussia Dortmund, Barcelona, Milan gibi kulüplerde de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Fiorentina forması ile 15 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Kaynak: DHA