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Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

31.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:52
Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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