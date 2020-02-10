Kevin-Prince Boateng: Maçtaki atmosferi görünce 'Daha önce gelebilirmişim' dedim

10.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:09

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk maçta golle tanışan Kevin-Prince Boateng, "Harika bir başlangıç oldu. Daha iyisini hayal edemezdim. Hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız ama tabii ki maçtaki atmosferi görünce 'Daha önce gelebilirmişim' dedim. Şimdi buradaki pozitif havayı görünce burada mümkün olduğunca en uzun süre kalmak isterim" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesinde siyah-beyazlıların golcüsü Kevin-Prince Boateng, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, işler kötü giderken de takımda birlikteliğin önemli olduğunu belirterek, "Gelmeden önce bana 'Takımın üzerinde çok büyük baskı var, takım ligde iyi gitmiyor ve sıralamada iyi değil' denildi. Ancak buraya geldikten sonra şunu gördüm, pozitif bir atmosfer var. Birliktelik ve arkadaşlık anlamında takımda durum çok iyi. Bunu başarmak zordur. İşler kötü giderken bu birlikteliği ve takımdaşlığı sağlamak zordur. Burada bunu gördüm. Sergen hocanın gelmiş olması burada çok büyük bir heyecan ve coşkuya neden oldu" dedi.

"SERGEN HOCA İLE BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ"Ganalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın ile birbirilerini çok iyi anladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Sergen hoca ile birbirimizi tanıma aşamasındayız. Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Önemli olan şu, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne talep ettiğini, ne tip bir oyun istediğini çok iyi anlayabiliyorum. Burada önemli olan hoca ve diğer insanlarla burada güven ilişkisi kurabilmek. Aşağı yukarı bir aylık sürecin sonunda ilişkimiz daha iyi bir noktaya gelecek. Hocanın kulüp için ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum. Buradaki atmosfere baktığımızda da şunu söyleyebilirim. Hocanın burada olması, buradaki varlığı kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve yukarı taşıdı. Atmosferde bunun da etkisi var. Burada çok iyi karşılandım. Uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken maç maç, adım adım ilerleyip bunu yukarı taşımak. Bu pozitif ve güzel duyguları her maça taşımak.""ATMOSFERİ GÖRÜNCE 'DAHA ÖNCE GELEBİLİRMİŞİM' DEDİM"Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maç olan Gaziantep FK karşılaşmasında golle tanışan Boateng, "Harika bir başlangıç oldu. Daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi ve ben de buna katkı yaptım. Bu da beni çok mutlu etti. Gol atmak futbolcuyu her zaman mutlu eder ama ben bir takım oyuncusuyum. Benim gol atmam ve takımın kazanması beni çok mutlu etti" diye konuştu.Kulüpteki ve Vodafone Park'taki atmosfere övgüler yağdıran deneyimli futbolcu, "Hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız ama tabii ki maçtaki atmosferi görünce 'Daha önce gelebilirmişim' dedim. Şimdi buradaki pozitif havayı görünce burada mümkün olduğunca en uzun süre kalmak isterim. 3 yıl boyunca kalmak isterim ama tabii ki eşime de sormam gerekir" ifadelerini kullandı."EN RAHAT HİSSETTİĞİM POZİSYON 10 NUMARA"Gaziantep FK maçının ikinci yarısında Adem Ljajic'in yerine oyuna giren Kevin-Prince Boateng, "Milan haricinde hiçbir takımda 10 numarada oynamadım. Günümüz futbolunda 10 numarada oyuncu kullanmak biraz zor. Takımlar buradaki oyuncularını biraz dönerek kullanıyor. Benim en rahat hissettiğim pozisyon 10 numara pozisyonu" dedi.Sözleşmesi konusunda da konuşan Boateng, "Şu anda bunu düşünmenin zamanı değil. Burada bulunmaktan dolayı ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada yüksek sayıda maç oynayıp katkı yapmak istiyorum. Bunları düşünmeye başlarsam katkı yapmam zor olur" ifadelerini kullandı."TEK EKSİK TÜRKİYE'YDİ"Boateng, birçok takımda oynamasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "Seyahat etmeyi seviyorum. Aslına bakarsanız böyle olmasını ister miydim burası biraz tartışmalı. Çünkü şu anda futbolcu olma hayali kuran bir çocuğa sorsanız bir takımda oynamak istediğini ve bütün kariyerini bir takımda geçirerek efsane olmak istediğini söyler. Şunu da unutmamak gerekir, ben çok farklı liglerde çok farklı ülkelerde oynadım. Bu noktada da bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Çok farklı diller öğrendim, farklı kültürlerle tanıştım. Bundan dolayı da pişmanlığım yok. Listedeki tek eksik Türkiye'ydi ve onu da şimdi tamamlamış oldum."Gaziantep FK maçının ardından Almanya'daki arkadaşlarının kendisini aradığını anlatan Boateng, şunları dedi: "Berlin'deki arkadaşlarım aradı ve maçtan sonra da 50 tane mesaj vardı, 'nihayet evini buldun' diye."Boateng, kendisine gol hedefi koymadığını belirterek, "Hedefim kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak. Çok sıkıcı bir cevap ama futbolda böyledir" diye sözlerini tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boateng'in açıklamaları

Kaynak: DHA