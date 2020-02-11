Kevin-Prince Boateng: "Keşke daha önce gelseydim"

11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48

Spor Arena/ İsmail ER - İtalya Serie A Ligi takımlarından Fiorentina'dan devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve Süper Lig'deki ilk maçında Gaziantep FK karşısında fileleri havalandıran Kevin-Prince Boateng, siyah beyazlıların dün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basının sorularını yanıtladı. Ganalı santrfor, taraftarların kendisini etkilediğini belirterek, "Keşke buraya daha önce gelseydim" dedi



Arkadaşlarım 'Evini buldun' şeklinde mesaj attı



Siyah beyazlılara gelmeden önce takımın üzerine baskı olduğunun söylendiğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti: "Bana anlatılanların aksine geldiğimde pozitif bir hava gördüm. Berlin'deki arkadaşlarım bu transfer sonrası bana 'Nihayet evini buldun' diye mesajlar attılar. Ben çok farklı liglerde, çok farklı ülkelerde oynadım. Bu noktada iz bıraktığımı düşünüyorum. Farklı kültürler, farklı insanlar tanıdım. Yaptığım hiçbir şeyden, attığım hiçbir adımdan pişman değilim"



Hocanın gelmesi kulübü yeniden ayağa kaldırdı



Teknik direktör Sergen Yalçın ile iletişimi konusunda "Şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız, hocanın buraya gelmesi kulübü tekrar ayağa kaldırdı" ifadelerini kullanan Boateng, "Bundan daha iyi bir başlangıç hayal edemezdim. Maçı kazanırken buna katkıda bulunmak güzeldi. Gaziantep karşılaşmasında tribünlerdeki atmosferi gördükten sonra 'Daha önce gelseydim.' diye düşündüm. Burada uzun süre kalmak isterim ama bazı konuları elbette eşime de sormam gerekiyor" şeklinde konuştu.



10 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak



Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, Boateng'in sözleşmesi hakkında bilgi verdi. "Bu sezon 10 maçta en az 45 dakika süre alırsa, sözleşmesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak" diyen Kocadağ, "Kiralama bedeli ödemedik. Maaşının yarısını Fiorentina, yarısını biz ödüyoruz. Önümüzdeki sezon bizimle devam ederse sadece maaşını ödeyeceğiz" diye konuştu.



