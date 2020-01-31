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Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak transferi için anlaşmaya vardığı Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi.

31.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:34
Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi

'ın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'dan kiralık olarak transferi için anlaşmaya vardığı Kevin-Prince Boateng, 'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki Ganalı forveti, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Fiorentina'nın sezon başında Sassuolo'dan kadrosuna dahil ettiği Kevin-Prince Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt ve Barcelona kulüplerinde oynadı.

Kaynak: AA
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