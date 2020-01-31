Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı orta saha oyuncusu Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi.
31.01.2020 21:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:07
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı orta saha oyuncusu Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi.
İtalya'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen 32 yaşındaki oyuncu kendisine tahsis edilen özel araca binerek havalanından ayrıldı.Kevin Prince-Boateng, yarın sabah sağlık kontrolünden geçirilecek ve ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kevin Prince-Boateng'in havalanına geliş görüntüleri
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Kaynak: DHA
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