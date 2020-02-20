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Kevin-Prince Boateng'in Oğlu Beşiktaş Antremanında

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Boateng, siyah- beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurmuştu. Beşiktaş'ın yeni yıldızı bugünkü antrenmana oğlu Maddox Prince Boateng ile katıldı ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı...

20.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:20

'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Boateng, siyah- beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurmuştu. Beşiktaş'ın yeni yıldızı bugünkü antrenmana oğlu Maddox Boateng ile katıldı ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı...

Kaynak: Dugout

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