Kevin-Prince Boateng'in Oğlu Beşiktaş Antremanında

20.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:20

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Boateng, siyah- beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurmuştu. Beşiktaş'ın yeni yıldızı bugünkü antrenmana oğlu Maddox Prince Boateng ile katıldı ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı...