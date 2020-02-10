Kevin-Prince Boateng Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı
Beşiktaş'ın yeni transfere Kevin-Prince Boateng, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Boateng, "Listedeki tek eksik Türkiye'ydi. Gaziantep FK maçından sonra kendi kendime 'daha önce gelebilirmişim' dedim"ifadelerini kullandı.
10.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:19
Beşiktaş'ın yeni transfere Kevin-Prince Boateng, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Boateng, "Listedeki tek eksik Türkiye'ydi. Gaziantep FK maçından sonra kendi kendime 'daha önce gelebilirmişim' dedim"ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dugout
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