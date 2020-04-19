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Beşiktaş Spor Kulübü, Koronavirüs, Spor

Kevin N'Koudou: Ben Burak'a asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgınından dolayı spor müsabakalarına ara verildiği bugünlerde sosyal medya canlı yayınlarıyla taraftarları, sporcu ve yöneticilerle buluşturmaya devam ediyor.

19.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:47
Kevin N'Koudou: Ben Burak'a asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgınından dolayı spor müsabakalarına ara verildiği bugünlerde sosyal medya canlı yayınlarıyla taraftarları, sporcu ve yöneticilerle buluşturmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarını bugünkü canlı yayın konuğu futbolculardan Kevin N'Koudou oldu. Koronavirüs sebebiyle liglere verilen aranın bitiminden sonra çok güçlü bir şeklide sahalara döneceğini belirten N'Koudou, takım arkadaşı Burak Yılmaz'a takılmadan da geçmedi ve "Ben Burak'a asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda" dedi.

Georges Kevin N'Koudou'nun açıklamaları kısaca şöyle: "Çok dikkatli olmanız, evde kalmanız, kurallara uymanız lazım. Fransa'da insanların nasıl korktuğunu, polisin bazen sert davrandığını gördüm. Bunun şaka yapılacak tarafı yok. Biz de futbolu ve sahada olmayı çok özledik. Umarım en yakın zamanda tekrar birlikte olacağız. Karantina süreci beni çok etkilemedi. Yemek ve temizliği hiç denemedim. Evde çok zaman geçiren bir insanım. Tesisten çıktıktan sonra evdeyim. Çok fazla dışarı çıkmam. Benim için değişen pek bir şey yok. Aynı alışkanlıklarım devam ediyor. Sürekli aynı mekanın içinde olmak ister istemez etkiledi ama hayata bakış anlamında değişen bir şey yok. Ailem, sevdiklerim yanımdaysa, sağlıklarımız yerindeyse böyle bir dönem için şükretmek gerekiyor. Bundan sonrasında kurallara uyup, dikkatli davranıp bunun düzelmesi için Allah'a dua edeceğiz.""BEN BURAK'A ASİST YAPIYORUM, GERİSİ ONUN SORUMLULUĞUNDA"

"Evde çocuklarımla ilgileniyorum, video oyunlarıyla vakit geçiriyorum hatta Burak Yılmaz beni aradı ve bir oyunda bölümü nasıl geçeceğini bana sordu. Takım arkadaşlarım Diaby, Lens ve Boateng ile telefonda görüşüyoruz sürekli. Bu aranın ardından çok daha güçlü bir şekilde döneceğim. Burak Yılmaz'dan asistlerim konusunda dikkatli olmasını rica ediyorum. Ben asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda."


Kaynak: DHA

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