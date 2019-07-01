Kevin Durant Brooklyn Nets ile anlaştı! Kevin Durant kimdir, kaç yaşında?

Golden State'in oyuncusu Kevin Durant, 4 yıl için 164 milyon dolarlık anlaşma ile Brooklyn Nets gidiyor. Başarılı oyuncu geçen sezon sakatlık yaşamıştı ve bu sezonu farkı bir takımda açıyor. Kevin Durant nereli? Kevin Durant takımı ve diğer ayrıntılar haberimizde.

KEVİN DURANT KİMDİR?

Kevin Wayne Durant, 1988 yılında ABD'de dünyaya geldi. Forvet mevkinde oynayan basketbolcu, NBA takımlarından Oklahoma City Thunder forması giyiyor. ABD' li basketbol oyuncusu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında bulunuyor. 2007'de Kolej Ligleri Oyuncusu ödülü aldı. Aynı zamanda 2007-2007 sezonunda Big 12 Konferansı'nda yılın basketbol oyuncusu seçildi.

TURNUVANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Texas Üniversitesi'nde oynarken çaylak sezonundan sonra 2007 NBA Draftlarına katılan Kevin Durant, Seattle SuperSonics takımı tarafından ilk turda ikinci sırada seçildi. Seattle SuperSonics takımıyla çıktığı ilk sezonunda Yılın Çaylak Oyuncusu ödülünü almaya hak kazandı. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonasında ABD Basketbol Milli Takımında yer alarak en iyi beşe seçildi. Öte yandan turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

EN GENÇ SAYI KRALI

Başarılı oyuncu, 2009 – 2010 yılında 82 maç üzerinden 30.1 sayı ortalaması yakalayarak da sayı kralı olmayı başardı.NBA' de bu başarıyı yakalayan en genç oyuncu olan Durant, sayı kralı olduğunda henüz 21 yaşındaydı. Basketbolcu, 2.08 cm boyundadır. Uzun boyuna rağmen iyi bir driplinge sahip olması, çok iyi şutunun olması onu önemli kılan özelliklerinden.