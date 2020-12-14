Kevin Durant 552 gün sonra basketbola döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kevin Durant 552 gün sonra basketbola döndü

14.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:19
Kevin Durant 552 gün sonra basketbola döndü

Aşil tendonunun koptuğu 2019 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin 5. maçından beri sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Kevin Durant, yeni takımı Brooklyn Nets'in Washington Wizards ile oynadığı sezon öncesi maçında parkeye adım attı.

Aşil tendonunun koptuğu 2019 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin 5. maçından beri sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Kevin Durant, yeni takımı Brooklyn Nets'in Washington Wizards ile oynadığı sezon öncesi maçında parkeye adım attı.

Kariyerinde 4 kez sayı kralı olan, bir kez normal sezonun, 2 kez de final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Durant, 552 gün sonra sahaya çıktı.

İki NBA şampiyonluğu yaşadığı Golden State Warriors'tan ayrılıp sözleşme imzaladığı Nets'in formasını da ilk kez giyen 32 yaşındaki all-star forvet oyuncusu, Wizards'a karşı 24 dakikada 15 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist üretti.

2019'un haziran ayında Warriors forması giyerken Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA final serisinin 5. maçında sakatlanan Durant'in, aşil tendonu kopmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

İlgili Haberler

10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı
10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Uğur Aktaş yuvaya döndü
Uğur Aktaş yuvaya döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Ruhsar Pekcan
Magazin Ezgi Mola Demet Özdemir Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Ersun Yanal Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kevin Durant 552 gün sonra basketbola döndü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:25:29. #1.14#
title