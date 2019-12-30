Kevin de Bruyne'nin 2019 Yılındaki En İyi Golleri

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, verdiği kilit pasların yanı sıra attığı kritik gollerle de takımının en önemli hücum silahlarından biri. İşte de Bruyne'nin 2019 yılında rakip ağları sarstığı en güzel goller karşınızda!