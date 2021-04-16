Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır?

Yaz aylarına kısa bir süre kala bir çok insan koronavirüs sürecinde aldığı kiloları vermenin yollarını arıyor. Kısıtlamalar ile kapanan spor salonlarının yanı sıra aktivitelerin virüsün bulaş riski taşımasıyla birlikte kilolardan kurtulmanın en güvenilir yolu diyetler oldu. Hemen hemen her gün televizyonlarda duyduğumuz ve merak edilen diyetler arasına ketojen diyette girdi. Bu süreçte insanlar ketojen diyet ile ilgili internette en çok " Ketojenik diyet nedir , ketojenik diyet nasıl yapılır? "

Son dönemde vaka sayılarının yükselmesi ve bu nedenle spor salonlarının kapatılmasıyla kilo vermenin en rehavet gören yöntemi diyetler oldu. Yakın zamanda popülerliği ile ön plana çıkan ketojenik beslenme şekilleri önceleri bazı hastalıklara tedavi amaçlı yapılsa da, sağlıklı bir şekilde zayıflama sağladığı gözlemlendikten sonra diyet yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği diyetler arasına girdi.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

1920'li yıllarda doktorların kanser ve etilepsi gibi ciddi hastalıkara sahip insanlara destek amacıyla verdiği ketojenik beslenme, son dönemde kilo vermek isteyenlerinde ilk tercihi haline geldi. Ketojenik beslenme şeker tüketimini minumuma indirilmesi ve kanser hücrelerinin şeker hücrelerini kullanamamasından dolayı, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı gözlemlenmiştir. Ketojenik beslenmeyi basit bir şekilde açıkyacak olursak karbonhidrat içeren besinlerin tüketiminiminimuma indirip, protein ve yağ tüketimini arttırarak vücudun enerjiyi yağlardan üretmesini sağlıyoruz. Karbonhidratların az tüketilmesiyle birlikte karaciğerdeki yağlar ketonlara dönüşür ve vücuda enerji üretir. Yani metobolizmamızın dengesi değişir, karbonhidrat bulamadığı için artık vücutta fazla olan yağı yakmaya başlar.

KETOJENİK DİYET NASIL YAPILIR?

Ketojenik diyet yaparken kendinizi yorgun gibi hissetmeniz mümkün. Çünkü metobolizmanızın alışmış olduğu bütün besin dengesini değiştiriyorsunuz. Vücut enerjisini karbonhidratlardan üretirken, artık yağlardan enerji üretmeye başlayacak ve bu süreç diyetin ilk günlerinde zorlayıcı olacaktır. Ketojenik diyette protein alımı da kontrol altında tutulmalıdır. Fazla protein alımı diyetin doğru sonuç vermesini engelleyebilir.Ketojenik diyetlerde tüketilmesi gereken yüzdelik hesap şu şekildedir %65 Yağ%30 Protein %5 Karbonhidrat.

KETOJENİK DİYETTE KULLANILMASI YASAK OLAN GIDALAR

Makarna, pilav, ekmek gibi karbonhidrat içeren yiyecekler.

Serbest olduğu belirtilmeyen meyveler

Kök sebzeler

Tahıllar

Bal ve pekmez türevi şeker içeren ürünler

Baklagiller

Unlu mamüler

KETOJENİK DİYETTE SERBEST OLAN YİYECEKLER

Deniz ürünleri

Et ve Tavuk ürünleri

Yağ oranı yüksek süt ve süt ürünleri

Yumurta

Avokado

Sağlıklı yağlar

Mayonez

Böğürlengiller

Hindistan cevizi

Kırmızı meyveler

Zeytin

Kahve ve çay

Mantar

Yeşil sebzeler

KETOJENİK DİYET MENÜ ÖRNEĞİ

1.GÜN

Sabah: Mantarlı ve avokadolu omlet

Öğle: Ton balıklı salata

Akşam: Karnabahar graten

2.GÜN

Sabah: Hindi fümeli poşe yumurta

Öğle: Tavuk göğüsü ızgara ve keçi peynirli roka salatası

Akşam: kıymalı türlü (kök sebzesiz)

3.GÜN

Sabah: Pastırmalı veya kavurmalı yumurta

Öğle: döner(ekmeksiz)

Akşam: Tavuk kanat

4.GÜN

Sabah: fıstık ezmeli keto milkshake

Öğle: Kaju ve yoğurt

Akşam: Keto pizza

5.GÜN

Sabah: sahanda yumurta

Öğle: köri soslu tavuk

Akşam: pirzola

6.GÜN

Sabah: Sosis ızgara ve mihaliç peyniri

Öğle: Sezar soslu salata

Akşam: Fırında somon

7.GÜN

Sabah: Hindistan cevizi sütüya da badem sütü ve 10 yaban mersini

Öğle: Mayonez, marul ve ton balıklı salata

Akşam: Mantar soslu bonfile

Ketojenik diyet yapmadan önce mutlaka bir doktor ve ya diyetisyene başvurmanız, diyetlere her metabolizma farklı tepkiler vereceği için değerlerinizi ölçtürmenizi tavsiye ederiz.

KETOJEN DİYETİNİ KİMLER YAPAMAZ

Hamileler ve emziren anneler, anoroksi hastalığı riski olanlar, tip 1 diyabet hastaları, ilaç kullananlar, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, özel fiziki ya da psikoliji durumu olanların bu diyeti uygulamaması uzmanlar tavsiye edilmektedir..