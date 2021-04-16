Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır?
Yaz aylarına kısa bir süre kala bir çok insan koronavirüs sürecinde aldığı kiloları vermenin yollarını arıyor. Kısıtlamalar ile kapanan spor salonlarının yanı sıra aktivitelerin virüsün bulaş riski taşımasıyla birlikte kilolardan kurtulmanın en güvenilir yolu diyetler oldu. Hemen hemen her gün televizyonlarda duyduğumuz ve merak edilen diyetler arasına ketojen diyette girdi. Bu süreçte insanlar ketojen diyet ile ilgili internette en çok " Ketojenik diyet nedir , ketojenik diyet nasıl yapılır? "
Son dönemde vaka sayılarının yükselmesi ve bu nedenle spor salonlarının kapatılmasıyla kilo vermenin en rehavet gören yöntemi diyetler oldu. Yakın zamanda popülerliği ile ön plana çıkan ketojenik beslenme şekilleri önceleri bazı hastalıklara tedavi amaçlı yapılsa da, sağlıklı bir şekilde zayıflama sağladığı gözlemlendikten sonra diyet yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği diyetler arasına girdi.
KETOJENİK DİYET NEDİR?
1920'li yıllarda doktorların kanser ve etilepsi gibi ciddi hastalıkara sahip insanlara destek amacıyla verdiği ketojenik beslenme, son dönemde kilo vermek isteyenlerinde ilk tercihi haline geldi. Ketojenik beslenme şeker tüketimini minumuma indirilmesi ve kanser hücrelerinin şeker hücrelerini kullanamamasından dolayı, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı gözlemlenmiştir. Ketojenik beslenmeyi basit bir şekilde açıkyacak olursak karbonhidrat içeren besinlerin tüketiminiminimuma indirip, protein ve yağ tüketimini arttırarak vücudun enerjiyi yağlardan üretmesini sağlıyoruz. Karbonhidratların az tüketilmesiyle birlikte karaciğerdeki yağlar ketonlara dönüşür ve vücuda enerji üretir. Yani metobolizmamızın dengesi değişir, karbonhidrat bulamadığı için artık vücutta fazla olan yağı yakmaya başlar.
KETOJENİK DİYET NASIL YAPILIR?
Ketojenik diyet yaparken kendinizi yorgun gibi hissetmeniz mümkün. Çünkü metobolizmanızın alışmış olduğu bütün besin dengesini değiştiriyorsunuz. Vücut enerjisini karbonhidratlardan üretirken, artık yağlardan enerji üretmeye başlayacak ve bu süreç diyetin ilk günlerinde zorlayıcı olacaktır. Ketojenik diyette protein alımı da kontrol altında tutulmalıdır. Fazla protein alımı diyetin doğru sonuç vermesini engelleyebilir.Ketojenik diyetlerde tüketilmesi gereken yüzdelik hesap şu şekildedir %65 Yağ%30 Protein %5 Karbonhidrat.
KETOJENİK DİYETTE KULLANILMASI YASAK OLAN GIDALAR
Makarna, pilav, ekmek gibi karbonhidrat içeren yiyecekler.
Serbest olduğu belirtilmeyen meyveler
Kök sebzeler
Tahıllar
Bal ve pekmez türevi şeker içeren ürünler
Baklagiller
Unlu mamüler
KETOJENİK DİYETTE SERBEST OLAN YİYECEKLER
Deniz ürünleri
Et ve Tavuk ürünleri
Yağ oranı yüksek süt ve süt ürünleri
Yumurta
Avokado
Sağlıklı yağlar
Mayonez
Böğürlengiller
Hindistan cevizi
Kırmızı meyveler
Zeytin
Kahve ve çay
Mantar
Yeşil sebzeler
KETOJENİK DİYET MENÜ ÖRNEĞİ
1.GÜN
Sabah: Mantarlı ve avokadolu omlet
Öğle: Ton balıklı salata
Akşam: Karnabahar graten
2.GÜN
Sabah: Hindi fümeli poşe yumurta
Öğle: Tavuk göğüsü ızgara ve keçi peynirli roka salatası
Akşam: kıymalı türlü (kök sebzesiz)
3.GÜN
Sabah: Pastırmalı veya kavurmalı yumurta
Öğle: döner(ekmeksiz)
Akşam: Tavuk kanat
4.GÜN
Sabah: fıstık ezmeli keto milkshake
Öğle: Kaju ve yoğurt
Akşam: Keto pizza
5.GÜN
Sabah: sahanda yumurta
Öğle: köri soslu tavuk
Akşam: pirzola
6.GÜN
Sabah: Sosis ızgara ve mihaliç peyniri
Öğle: Sezar soslu salata
Akşam: Fırında somon
7.GÜN
Sabah: Hindistan cevizi sütüya da badem sütü ve 10 yaban mersini
Öğle: Mayonez, marul ve ton balıklı salata
Akşam: Mantar soslu bonfile
Ketojenik diyet yapmadan önce mutlaka bir doktor ve ya diyetisyene başvurmanız, diyetlere her metabolizma farklı tepkiler vereceği için değerlerinizi ölçtürmenizi tavsiye ederiz.
KETOJEN DİYETİNİ KİMLER YAPAMAZ
Hamileler ve emziren anneler, anoroksi hastalığı riski olanlar, tip 1 diyabet hastaları, ilaç kullananlar, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, özel fiziki ya da psikoliji durumu olanların bu diyeti uygulamaması uzmanlar tavsiye edilmektedir..