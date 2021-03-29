KETOB'un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu
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KETOB'un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KETOB'un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu

Kemer'de bulunan konaklama tesisleri arasında birlik ve beraberlik ihtiyacı üzerine 1999 yılında kurulan Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Genel Kurul Toplantısında yeni başkan Dinçer Sarıkaya oldu.

Kemer'de bulunan konaklama tesisleri arasında birlik ve beraberlik ihtiyacı üzerine 1999 yılında kurulan Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Genel Kurul Toplantısında yeni başkan Dinçer Sarıkaya oldu.

Metin Peltek'in kurulun divan başkanlığını yaptığı seçimde, yeni yönetim de belirlenirken, başkanlığa Limak Limra Otel Genel Müdürü Dinçer Sarıkaya seçildi.Genel Kurulda kürsüye gelen KETOB eski Başkanı Şener Gürler, hizmet ettikleri 4 yıl boyunca destek veren herkese teşekkürlerini sunarak, yaptıkları çalışmaları anlatan bir sunum yaptı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu KETOB'un yeni Başkanı Dinçer Sarıkaya ve yönetimini tebrik etti. KETOB ile koordineli çalışmalara imza atacaklarını belirten Başkan Topaloğlu, "2021 yılı turizm sezonu Kemer'deki tüm işletmelerimize hayırlı olsun. KETOB genel kurulundan çıkan sonuçla oluşturulan yeni yönetime ve Başkan Dinçer Sarıkaya'ya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgemizde tesislerimiz yavaş yavaş açılmaya başladı. Aşılamanın devam ettiği bu dönemde inşallah aşının etkisi ile birlikte kısa sürede daha iyi bir sezon olacağı görülüyor. Her şeye rağmen tedbirleri elden bırakmadan turizm sezonu hazırlıklarımız devam ediyor" diye konuştu. - ANTALYA

KETOB'un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu
KETOB'un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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