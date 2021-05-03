Ketenlik Deresi'nde kirlilik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ketenlik Deresi'nde kirlilik

Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki Ketenlik Deresi, kirlilik nedeniyle siyah akmaya başladı.

BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki Ketenlik Deresi, kirlilik nedeniyle siyah akmaya başladı.

Manyas ilçesinin kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde piknik yapmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ketenlik Deresi, siyaha büründü. Oluşan kirlilik nedeniyle mahalleli tepki gösterdi. Mahalleli, dere boyundaki bir besi çiftliğinde, hayvan gübrelerinin suya boşaltıldığı, ahırların temizliğinde kullanılan deterjan atıklarının da yine dereye salındığı iddia edildi.

Mahallede oturan vatandaşlardan Murat Erdem, 2 yıldır bu görüntülere şahitlik ettiklerini belirterek, "Yakınlardaki büyükbaş hayvan çiftlikleri, buraya gübre ve dam temizliğinde kullandıkları kimyasal atıkları salıyorlar. Bu davranışlar doğaya zarar veriyor. Mahalle sakinleri olarak mustaribiz, burada pek çok aile piknik yapıyor. Yörenin en lezzetli balıkları buradan çıkarken, kirlilik yüzünden balık çıkmıyor. İnsanlar da eskiden derede yüzerdi fakat şimdi kirlilikten yüzemiyor" dedi.

Kemal Ay ise daha önce yapılan ihbar üzerine Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ve İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden ekiplerin geldiğini ve dereye atık salan işletmeye ceza yazıldığını belirterek, "Ancak bu yıl da hayvan dışkıları ve temizlikte kullanılan kimyasallar dereye salınmaya devam ediliyor" diye konuştu.


Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Ketenlik Deresi'nde kirlilik
Ketenlik Deresi'nde kirlilik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN

Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ketenlik Deresi'nde kirlilik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:18:10. #1.14#

title