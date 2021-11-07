Ketebe Çocuk, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocuklarla etkinlik düzenledi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Ketebe Çocuk Yayınları, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, anne, baba ve öğretmenlere çocuklar için kitap seçme imkAnı sağlamak üzere eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bugüne kadar 40 çocuk kitabını yayın hayatına kazandıran ve birinci yaşını geride bırakan Ketebe Çocuk Yayınları, Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda minik okuyucularıyla bir araya gelerek hem eğlenceli hem eğitici bir etkinliğe imza attı. Üsküdar'da gerçekleşen etkinliğe Ketebe Çocuk okuyucusu minikler aileleriyle birlikte katıldı.

"Güçlerimizi birleştirip kendi hikayemizi yazdık "

Ketebe çocuk kitapları editörü Didem Demirel ile çocuklar, önce hep birlikte eğlenceli bir hikaye oluşturdu, daha sonra oluşturdukları hikayeyi resimleyerek kitaplaştırdı. Her biri kendi kitabına sahip olan çocuklar kitaplarını bir sevdiklerine imzalayarak ilk yazarlık deneyimlerini mutlulukla tamamladılar. Demirel, "Bugün çocuklarla beraber bir hikaye oluşturduk. Bu benim için çok özel bir hikaye oldu. Birçok çocuk ve birçok hayal gücü. Güçlerimizi birleştirip kendi hikayemizi yazdık ve ardından herkes aklında canlandırdığı, her biri bambaşka renklere sahip resimlerle kendi kitaplarını oluşturdu. Ortaya çıkan resimleri tek tek konuştuk, aynı hikayeden nasıl olup da bambaşka resimler ortaya çıktığını düşündük. Hayal kurmaktan, hayallerimizi renklendirmekten hiç vazgeçmeyeceğimize dair birbirimize söz verdik. Uzun bir aradan sonra, Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle çocuklarla buluşmak çok keyifliydi" dedi.

Kitap Yapma Atölyesi sonrası Ketebe Çocuk'tan yayımlanan Gölgem ve Ben kitabının yazarı Cansu Sabetrasekh kitabını okuyarak çocuklarla buluştu. Gölge etkinliği ile eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar Sabetrasekh'le keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Kendimizi ve gölgemizi tanımak için birlikte resim yaptık "

Ketebe Çocuk'un "Gölgem ve Ben" kitabının Yazarı Sabetrasekh ve çocukların gerçekleştirdiği gölge atölyesinde eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Yazar Sabetrasekh etkinlikle ilgili olarak, "Bugün Gölge etkinliği için çocuklarla bir araya geldik. Uzun zamandır herkes kendi köşesine çekilmişti ve yeniden çocuklarla buluşmak çok heyecan vericiydi. Çocuklarla birlikte önce Gölgem ve Ben adlı kitabımızı okuduk, görünmek ve saklanmak üzerine konuştuk. Görünür olmak fark edilmek kimi zaman heyecanlı kimi zaman da endişe verici olabiliyor. Bazen saklanma bazen bulunma ihtiyacı duyuyoruz. Kendimizi ve gölgemizi tanımak için birlikte resim yaptık, gölgemize daha yakından baktık. Bugün çocuklarla buluşmak ve bu duyguları paylaşmak beni çok mutlu etti" dedi. - İSTANBUL

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