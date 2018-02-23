Ketçap Kovalarına Gizlenmiş 628 Kilogram Esrar Çıktı
Diyarbakır'da, bir kısmı TIR'da bir kısmı ise iş yerinde ketçap kovalarının içinde gizlenmiş 628 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da, bir kısmı bazı batı illerine sevk edilen, bir bölümü de iş yerinde olan ketçap kovalarına gizlenmiş 628 kilogram esrar ele geçirildi.
POLİS İHBARI ALINCA HAREKETE GEÇTİ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen uyuşturucunun bazı batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.
TIR'DA 288 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU
Diyarbakır- Silvan Karayolunda kent girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu.
POLİSİN BULAMAMASI İÇİN HAYVAN YÜKLEYECEKMİŞ
Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde TIR'a hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.
KETÇAP KOVALARINDAN 340 KİLO ESRAR ÇIKTI
Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda kovaların içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi.
ESRAR DOLU POŞETLERİN ÜZERİNE KETÇAP SÜRÜP GİZLEMİŞLER
Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.
Her iki operasyonda gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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diyarbakırlılar ne işle uğraşıyor insan anlamıyordu çnceden son model cipler villalar rezidanslar hep kürtlerin elinde şimdi anlaşılıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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hep merak etmişimdir bu ihbarları kim yapıyor, bilmeyen birinini yapması zor içlerinden biri gambazlıyor büyük ihitimal.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BREAKİNG BAD dizisinden öğrenmişler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tamamda hep bi ihbar üzerine; hep bi ihbar üzerine. . . ihbar yapılmadan kaçan malların mangırları senelerin senesi. . kimlerin zulasına doldu ? doluyor! kimlerin kara parası ak para oldu? oluyor!devlet bunuda takip etmeli. avantadan haksız yere ağa patron olanları yakalayıp ifşa etmeli. . mal varlıklarını ellerinden almalı!Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır