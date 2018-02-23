Ketçap Kovalarına Gizlenmiş 628 Kilogram Esrar Çıktı

Diyarbakır'da, bir kısmı bazı batı illerine sevk edilen, bir bölümü de iş yerinde olan ketçap kovalarına gizlenmiş 628 kilogram esrar ele geçirildi.

POLİS İHBARI ALINCA HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen uyuşturucunun bazı batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.

TIR'DA 288 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Diyarbakır- Silvan Karayolunda kent girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu.

POLİSİN BULAMAMASI İÇİN HAYVAN YÜKLEYECEKMİŞ

Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde TIR'a hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.

KETÇAP KOVALARINDAN 340 KİLO ESRAR ÇIKTI

Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda kovaların içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi.

ESRAR DOLU POŞETLERİN ÜZERİNE KETÇAP SÜRÜP GİZLEMİŞLER

Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.

Her iki operasyonda gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.