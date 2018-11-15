Daha Fazla Ketçap İsteyen Genç Kadın, Restoran Müdürünü Boğmaya Kalktı
Kaliforniya'da bir müşteri, sipariş torbasındaki ketçap miktarını az bulduğu için restoran müdürüne saldırdı. Kamera kayıtlarında genç kadının, müdürü yumrukladığı ve boğmaya çalıştığı görülüyor.
Kaliforniya'da bir müşteri, sipariş torbasındaki ketçap miktarını az bulduğu için ünlü fast food zinciri restoranının müdürüne saldırdı. Kamera kayıtlarında genç kadının restoranı basarak müdürü yumrukladığı ve boğmaya çalıştığı görülüyor.
POLİS, GENÇ KADINI ARIYOR
Kaliforniya polisi sipariş torbasındaki ketçap miktarını az bulduğu için McDonald's şube müdürüne saldıran kadını arıyor.
DAHA FAZLA KETÇAP İÇİN ARKA KAPIDAN RESTORANA GİRDİ
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde arabaya servis alan müşteri, daha fazla ketçap istemek için çalışanların kullandığı arka kapıdan restorana giriyor.
RESTORAN MÜDÜRÜNÜ BOĞMAYA ÇALIŞTI
Kendisine müdahale ederek çalışanlara ait olan bölümden çıkmasını isteyen restoran müdürünü önce yumrukluyor, ardından ise boğmaya çalışıyor.
Bu sırada duruma müdahale eden bir çalışanın, genç kadının saldırısını savuşturmayı başardığı görülüyor.
POLİS, FOTOĞRAFLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞTI
Polis gri pantolon ve pembe bir tişört giyen kadının bulunabilmesi için videodan alınan bazı fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.Kamera kayıtlarında, genç bir erkek restorana girerek kadını durduruyor ve şüpheliyle birlikte olay yerinden ayrılıyor. Polis bu kişiye ulaşarak şüpheliyi bulmayı umuyor. Saldırganın 20-25 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.
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ketçap bağımlısı olmuş haberi yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ağzının ortasına bir vuracan zilliye bak bakalım bi daha artistlik yapabiliyomuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Amarikalı olmak işte böyle birşey;))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ketçap müdürün ümüğü sıkılacak kadar önemli bi lezzet ketçaptan tasarruf edenlere ibret olsun okadar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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öküz ayı nolacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır