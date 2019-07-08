Kestiği kolonun altında kalan işçi son anda kurtuldu

-Kestiği kolonun altında az kalsın can veriyordu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 katlı binanın bitişiğindeki iş yerinde tadilat yapan inşaat işçisi, kestiği kolonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Üzerine düşen beton parçaları ile yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30'da Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın bitişiğinde bulunan bir iş yerinde tadilat çalışması yapan inşaat işçisi Ferhat Uluyüz, elindeki hilti ile betonu kırması sonucu kopan kolonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Üzerine düşen beton parçaları ile yaralanan Uluyüz, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, beton altında kalan başka kimsenin olmadığını belirledi.

Olayı anlatan bir vatandaş, "Yanlış kırımdan dolayı kolonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Parça parça kırsa belki başına bu iş gelmeyecekti. Ama yanlış bir kırım ucuz kurtuldu. Yan tarafa düştü. Ondan sonra ambulansa haber verdik" dedi.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA