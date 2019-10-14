Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

Kütahya merkeze bağlı Çögürler köyünde, kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

14.10.2019 13:51
Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

Kütahya merkeze bağlı Çögürler köyünde, kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Muzaffer Pıynar (67) bahçesinde motorlu testereyle çıktığı söğüt ağacının dalını kesmeye başladı.Bir anda dengesini kaybeden Pıynar, üzerine kestiği dalın düşmesi sonucu ağır yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pıynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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